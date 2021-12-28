В Военном университете открыли памятник маршалу Жукову

На территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны открыли памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Открытие памятника приурочено к 125-летию со дня рождения великого полководца и 80-й годовщине битвы под Москвой. Мероприятие проходило в рамках агитационно-пропагандистских акций «Этих дней не смолкнет слава!».

В церемонии приняли участие командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря епископ Солнечногорский Алексий, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза.

Наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря епископ Алексий Солнечногорский провел чин освящения памятника. В рамках церемонии были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции, посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров