Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Военном университете открыли памятник маршалу Жукову

16:34 28.12.2021
Церемония приурочена к 125-летию со дня рождения великого полководца и 80-й годовщине битвы под Москвой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны открыли памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Открытие памятника приурочено к 125-летию со дня рождения великого полководца и 80-й годовщине битвы под Москвой. Мероприятие проходило в рамках агитационно-пропагандистских акций «Этих дней не смолкнет слава!».

В церемонии приняли участие командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря епископ Солнечногорский Алексий, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза.

Наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря епископ Алексий Солнечногорский провел чин освящения памятника. В рамках церемонии были продемонстрированы фрагменты военно-исторической реконструкции, посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с последствиями стрельбы в больнице Светлограда
15:22 В стране и мире
В СК назвали ревность основным мотивом врача, устроившего стрельбу на Ставрополье
12:46 Армия
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
09:59 В стране и мире
Видео
Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии
12:23 Армия
Видео
Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Популярное
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.