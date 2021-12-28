Армия Главком Сухопутных войск Салюков исполнил мечту семилетней девочки из Новосибирска Девочка попросила у Деда Мороза набор юного доктора. Вика не только получила подарок. Девочку и ее сестер прокатили на снегоходе и устроили для ее семьи чаепитие в Новосибирском высшем военном командном училище. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В преддверии Нового года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетней Виктории из Новосибирска. Девочка попросила у Деда Мороза набор юного доктора. С предстоящим праздником военачальник поздравил девочку и ее родителей по видеосвязи. Вика не только получила подарок. Девочку и ее сестер прокатили на снегоходе и устроили для ее семьи чаепитие в Новосибирском высшем военном командном училище. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика