Замминистра обороны РФ Евкуров и командующий ВДВ Сердюков возложили цветы к памятнику Маргелову в Москве

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков возложили цветы к памятнику одному из основателей «крылатой пехоты» - Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Торжественная церемония состоялась в Москве накануне, 27 декабря, в день, когда российские десантники отмечают годовщину со дня рождения прославленного генерала. Помимо замглавы военного ведомства и командующего ВДВ, на мероприятии присутствовали офицеры и ветераны ВДВ.

На памятнике изображен Василий Маргелов шагающим в накинутой на плечи генеральской шинели. На постаменте высечены фразы, ставшие девизом «крылатой пехоты»: «Никто, кроме нас» и «С любых высот - в любое пекло».

Монументы Герою Советского Союза также находятся в Омске, Туле, Днепре, Санкт-Петербурге и Рязани.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов