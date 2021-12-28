В МИД заявили, что РФ «положит заслон» расширению НАТО

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия будет не просто препятствовать, а положит заслон расширению НАТО на восток.

«Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы будем этому не просто препятствовать, мы положим этому заслон», - сказал Рябков Интерфаксу.

Он добавил, что Россия будет добиваться резкого сокращения присутствия военных НАТО и США в районах, где после 1997 года наблюдается негативная динамика. По его словам, все это - неотъемлемые элементы российской позиции. Без серьезного углубленного «проговора» этой тематики в ходе предстоящих контактов между Россией и США с НАТО, как заметил Рябков, обойтись нельзя.

Он подчеркнул, что другие темы, обозначаемые Советом национальной безопасности США и Госдепартаментом в контексте предстоящих контактов, для России вторичны.

Ранее в министерстве иностранных дел уже высказывали опасения, что Запад попробует «заболтать» тему гарантий безопасности. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о готовности России жестко обеспечивать свою безопасность.