«Свежемороженые» иномарки: как привезенные в порт Владивостока автомобили стали ледяными глыбами

Во Владивостоке на разгрузку встало судно с большой партией машин. Из-за низких температур в Японском море иномарки оказались полностью покрыты ледяным панцирем, как и вся надстройка сухогруза - он, кстати, ходит под флагом жаркой Панамы и носит совсем не северное название «Солнечный Рио».

Моряки отмечают, что подобная картина не редкость - волны заливают открытую палубу, и замерзающая вода превращает груз в небольшие айсберги. Автомобилисты же ставят под сомнение пользу такого ледяного слоя для лакокрасочного покрытия и других агрегатов машин.

Грузовое судно в настоящий момент находится на морском вокзале. На борту было около 50 иномарок. По словам корреспондента «Звезды», сотрудники порта сегодня занимались разгрузкой. Для этого с колес сбивали лед, после чего краном машины опускали на землю и уже с помощью погрузчика опускали на отдельно стоящую парковку.