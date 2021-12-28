В Минздраве рассказали об отсутствии идеального лекарства от COVID-19

В России пока нет идеального лекарства от коронавируса, благодаря которому спасти жизнь пациента можно было бы на любой стадии заболевания. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что применяемые сейчас препараты относятся к средствам раннего старта, поэтому лечение нужно начинать при первых признаках инфицирования, желательно в первые три дня.

«Пациент должен их принимать, чтобы оказаться в безопасном формате течения заболевания. Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко заверил, что у системы здравоохранения хватает мощностей для лечения пациентов с COVID-19. При этом «основополагающей вещью в профилактической медицине» является вакцинация, отметил глава Минздрава.

Министр также заявил, что в стране прошли вакцинацию первой дозой препарата против COVID-19 порядка 78 миллионов граждан.

Во вторник, 28 декабря, Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса. В них был включен препарат «Мир-19», который предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара с помощью небулайзера.