Закаленные Арктикой: военнослужащие выполнили контрольные стрельбы в экстремальных условиях

На полигоне в Печенге лежат сотни гильз. Работают инженеры и минометчики отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Сменяя друг друга, бойцы выходят на огневой рубеж.

Стреляют с упора лежа из автоматов и со сменой позиций из пулеметов по мишеням на расстоянии 350 метров. Упражнения выполняются идеально, несмотря на лютый мороз. Мотострелки всегда должны быть в форме.

На другом полигоне работают самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Занимают огневые позиции и бьют осколочно-фугасными снарядами по цели - укрытой пехоте. Хотя огонь сегодня условный, необходимо отработать взаимодействие между командным пунктом и боевыми расчетами.

К огневой подготовке приступают и те, кто на службе за Полярным кругом совсем недавно - выпускники военных вузов. Их еще удивляет мороз без солнца, но уже есть понимание, как быстро может закалить Арктика.

Таких офицеров называют «морозоустойчивыми». Здесь, в полевых условиях, при низких температурах, они учатся не только руководить своими подразделениями, но и в совершенстве владеть штатным вооружением. Только так можно обеспечить надежную защиту арктических рубежей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов