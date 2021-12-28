Планировавшего взорвать суд в Москве сторонника ИГ* приговорили к 19 годам колонии

Планировавшего взорвать суд в Москве сторонника запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ* приговорили к 19 годам колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Вторым западным военным судом Умаров А.С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сообщили в спецслужбе.

Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичным призывам к ней, участии в террористическом сообществе, а также незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывчатки.

«В результате проведенного следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области расследования уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства виновности Умарова в приготовлении к совершению террористического акта в здании Второго западного военного суда путем подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ)», - добавили в ФСБ.

Как сообщается, в настоящий момент приговор, вынесенный в отношении Умарова, уже вступил в законную силу.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.