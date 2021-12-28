Двое погибли: автомобиль сбил группу детей во Флориде

Двое детей погибли и четверо попали в больницу после наезда автомобиля на пешеходов в городе Уилтон-Мэнорс округа Брауард на юге Флориды. Виновник аварии с места происшествия скрылся, его разыскивают, сообщает CBS Miami.

Инцидент произошел днем в понедельник, 28 декабря. По словам очевидцев, детей сбил автомобиль, объезжавший остановившийся на дороге автобус.

Двое маленьких детей погибли на месте, еще четверо - в возрасте 1, 2, 6 и 9 лет - доставлены в медучреждение. Об их состоянии не сообщается.