Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах РФ с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России крайне важно получить подтверждение от НАТО о том, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут присутствовать военные представители.

«Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии в Брюсселе будут высокопоставленные военные», - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, Минобороны РФ на переговорах в январе «будет представлено на очень солидном уровне».

«Нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», - цитирует РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Кроме того, Рябков подтвердил, что переговоры РФ с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО - 12 января. При этом окончательной договоренности на данный момент по всем аспектам будущих консультаций нет.

Ранее издание Agence France-Presse сообщило со ссылкой на Белый дом о том, что представители РФ и США проведут в понедельник, 10 января, переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе и контролю над вооружениями.

Кроме того, уточнялось, что 12 января может пройти заседание Совета Россия - НАТО, 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.