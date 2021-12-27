Покоряя ледовые виражи: в парке «Патриот» прошел турнир по скоростному спуску на коньках

В подмосковном парке «Патриот» прошел турнир по международному виду спорту - скоростному спуску на коньках.

Специально для этого была возведена одна из самых длинных в мире ледовая трасса - несколько сотен метров со сложнейшим рельефом. Крутой спуск, трамплин, поворот, вираж - вот что ждало участников турнира от старта до финиша.

В спортивном мероприятии принимали участие как новички, так и опытные спортсмены. Победителям вручили кубки, в их честь прогремел салют.

Впервые соревнования по скоростному спуску на коньках прошли в Стокгольме 22 года назад, а в прошлом году в парке «Патриот» провели чемпионат мира.