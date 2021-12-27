Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Покоряя ледовые виражи: в парке «Патриот» прошел турнир по скоростному спуску на коньках

Анна Назайкина
07:47 27.12.2021
Первый спуск на коньках с горы состоялся в Стокгольме в 2000 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В подмосковном парке «Патриот» прошел турнир по международному виду спорту - скоростному спуску на коньках.

Специально для этого была возведена одна из самых длинных в мире ледовая трасса - несколько сотен метров со сложнейшим рельефом. Крутой спуск, трамплин, поворот, вираж - вот что ждало участников турнира от старта до финиша.

В спортивном мероприятии принимали участие как новички, так и опытные спортсмены. Победителям вручили кубки, в их честь прогремел салют.

Впервые соревнования по скоростному спуску на коньках прошли в Стокгольме 22 года назад, а в прошлом году в парке «Патриот» провели чемпионат мира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:09 Армия
Видео
Отразить авиаудар: кадры масштабных учений ПВО в Западном военном округе
06:32 В стране и мире
Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре
05:00 Армия
Видео
Из Махачкалы в Каспийск: более 20 кораблей КФл сменили место постоянной дислокации
04:52 В стране и мире
Месяцами поражает сердце, сосуды и легкие: ученые предупредили о заболевании «длинным ковидом»
01:59 Армия
У границ России заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников
Популярное
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.