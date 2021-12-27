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На рынке во Владивостоке вспыхнул мощный пожар

Анна Назайкина
06:44 27.12.2021
Как утверждается, на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Во Владивостоке на рынке произошел крупный пожар. Первые сообщения о возгорании поступили в 11:23 по местному времени.

По данным МЧС, речь идет о рынке, расположенном на Пихтовой улице. Как утверждается, на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Согласно данным очевидцев из социальных сетей, всю площадь рынка затянуло едким дымом, огнем охвачено не менее трех павильонов. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.

Ранее стало известно о пожаре на другом рынке во Владивостоке. Тогда утром 26 октября загорелся Некрасовский рынок на Океанском проспекте. Пожар оказался таким мощным, что здание рынка пришлось носить – огонь повредил несущие конструкции зданий.

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