Из Махачкалы в Каспийск: более 20 кораблей КФл сменили место постоянной дислокации

Более 20 кораблей прибыли в порт Каспийска из Махачкалы в рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии (КФл). Среди них - стоящие на вооружении малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики.

Порт в Каспийске был построен специально для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования. Инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море, также была доставлена в пункт постоянной дислокации.