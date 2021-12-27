Из Махачкалы в Каспийск: более 20 кораблей КФл сменили место постоянной дислокации
Военнослужащие приступили к плановому обслуживанию техники и вооружения, а также подготовке кораблей к выходу в море.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Более 20 кораблей прибыли в порт Каспийска из Махачкалы в рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии (КФл). Среди них - стоящие на вооружении малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики.
Порт в Каспийске был построен специально для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования. Инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море, также была доставлена в пункт постоянной дислокации.
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