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В Музее современной истории России открылась выставка к 300-летию создания органов прокуратуры

Роман Захаров
19:20 27.12.2021
Выставочный проект рассказывает о роли прокуратуры в истории государства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мультимедийный проект «300 лет на страже закона: лица, события, документы», который посвящен юбилею со дня образования органов прокуратуры России, начал свою работу в Государственном центральном музее современной истории России. В торжественной церемонии приняли участие Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава российского Министерства культуры Ольга Любимова. 

«Перед нами уникальный мультимедийный проект, посвященный 300-летию органов прокуратуры России. Его создание стало возможным благодаря оказанному содействию со стороны Министерства культуры и Государственного центрального музея современной истории России», - сказал Краснов. 

Генпрокурор добавил, что летопись развития надзорного ведомства насчитывает бесчисленное количество уникальных событий, многие из которых нашли отражение в экспонатах, которые можно увидеть на выставке. Он также выразил уверенность, что такая содержательная экспозиция заинтересует широкий круг посетителей.

«Ознакомиться с ней можно начиная с сегодняшнего дня и в течение новогодних каникул вплоть до апреля следующего года», - подчеркнул Игорь Краснов. 

Ольга Любимова, в свою очередь, заявила, что к подготовке большого межведомственного проекта были привлечены также ученые и исследователи, которые представляют музейное сообщество, представители Российского исторического общества.

«Получился современный проект, сочетающий в себе документы и артефакты с мультимедиа решениями. Это позволяет в доступной, яркой, понятной форме представить различной аудитории историю Прокуратуры. Сюда с одинаковым интересом могут прийти и ветераны, и молодежь. Безусловно, хочется сказать спасибо всем, кто создавал этот проект», - сказала она.

Сергей Нарышкин напомнил, что за 300 лет органы прокуратуры не раз меняли свое название, но их миссия оставалась прежней: обеспечивать верховенство права, защищать и отстаивать общественные интересы.

«Предстоящий юбилей - это не только ведомственный праздник, это, конечно, важная историческая дата, кроме того, это и повод поблагодарить всех работников органов прокуратуры, стоящих на защите закона и отстаивающих права и свободы наших граждан», - сказал председатель Российского исторического общества.

Выставочный проект рассказывает о роли прокуратуры в истории государства. Отдельное внимание уделено деятельности российской прокуратуры на современном этапе.

Выставка состоит из пяти тематических разделов, на которых представлено более 320 экспонатов. Это документы из фондового собрания Музея современной истории России, Государственного исторического музея, Генеральной прокуратуры РФ, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного исторического архива, а также из частных коллекций.  

По словам генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой, данную выставку смогут посетить молодые люди по программе «Пушкинская карта». Она выразила надежду, что экспозиция особенно заинтересует студентов юридических высших учебных заведений.  

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