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В Минобороны рассказали о провоцировании Западом кризиса на Украине

19:03 27.12.2021
По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, события на Украине были спровоцированы США и их партнерами по НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Коллективный Запад собственноручно спровоцировал кризис на Украине и использовал его в качестве предлога для прекращения взаимодействия НАТО с официальной Москвой. Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Решением совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнеры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом», - сказал Фомин.

С его слов, именно Белый дом и его союзники по Североатлантическому альянсу поддержали кровавый переворот на Украине и признали новую администрацию, которая пришла к власти незаконным путем.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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