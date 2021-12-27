В Минобороны рассказали о провоцировании Западом кризиса на Украине

Коллективный Запад собственноручно спровоцировал кризис на Украине и использовал его в качестве предлога для прекращения взаимодействия НАТО с официальной Москвой. Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Решением совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнеры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом», - сказал Фомин.

С его слов, именно Белый дом и его союзники по Североатлантическому альянсу поддержали кровавый переворот на Украине и признали новую администрацию, которая пришла к власти незаконным путем.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.