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Минобороны и Минстрой подписали соглашение о сотрудничестве

17:39 27.12.2021
По словам главы военного ведомства РФ, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы Минобороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Соглашение о сотрудничестве в области строительства, архитектуры и градостроительства подписали сегодня Министерство обороны РФ и Минстрой РФ.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, совместная работа двух ведомств направлена на создание эффективной системы управления капитальными вложениями, совершенствование нормативной и методологической базы, обеспечение оперативного информационного, аналитического и организационного взаимодействия.

«Рад приветствовать вас в Министерстве обороны. Мы много строим, много делаем, но, как и в любом большом деле, нельзя без главного регулятора. В деле строительства главный регулятор - Министерство строительства. Без сотрудничества и взаимодействия с Министерством строительства, конечно, работать невозможно. Именно поэтому мы сотрудничаем, сотрудничаем активно. Одна из очередных ступеней - это подготовленное соглашение. Очередной шаг, уверен, не последний», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что в дальнейшем Минобороны и Минстрой ждет много разных и нужных дел не просто в укреплении сотрудничества, но и взаимная поддержка и помощь в реализации проектов на благо Вооруженных сил и укрепление обороноспособности нашей страны.

В свою очередь, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что активное сотрудничество c Министерством обороны России при строительстве и оперативном вводе в строй антиковидных госпиталей и других объектов идет по нарастающей.

«Наша активная работа - мы в команде Федерального правительства - практически сразу началась с вашей команды по организации госпиталей. В тот период очень активно мы сотрудничали и очень много сделали для того, чтобы в условиях нашего законодательства организовать работу по оперативному строительству и обеспечению, вводу объектов в те сроки, которые необходимы стране», - сказал Файзуллин.

Он подчеркнул, что подписываемое соглашение интенсифицирует совместную работу, особенно в сфере совершенствования нормативной и методологической базы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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