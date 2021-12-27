Повелители лавин: как работает единственный в России высокогорный отряд МЧС

Особое место в структуре МЧС занимают горноспасательные подразделения. Эти отряды работают там, куда обычного человека редко может занести случай. Их зона ответственности - самые опасные районы гор. Поселок Терскол в Приэльбрусье накрывает белой ледяной пылью. Это не чрезвычайная ситуация, а искусственный спуск лавины. Склоны гор планово обстреливают из пушек, ведь снежным массам нельзя давать накопиться.

Населенные пункты в низовьях спасают, но на высоте без трагедий не обходится. Спасатель международного класса, начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев приводит статистику. Ежегодно при естественных сходах под завалами приходится искать пять-десять человек. В основном это райдеры-экстремалы. И это только лавины. За год в горах Кабардино-Балкарии погибает 30-50 человек.

«За летний период 25 человек погибших. Шесть человек пропали без вести», - рассказал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

И все же спасают сотрудники МЧС в разы больше. Всего за год спасены почти 200 человек. Эльбрусский высокогорный отряд в России - единственный в своем роде. Только за минувшие 12 месяцев двое были представлены к ордену Мужества, семеро - к медали «За спасение погибавших». Подробности большинства поисково-спасательных операций для них смешиваются в лавине воспоминаний. Когда смертельный риск твоя работа - детали стираются.

В этом году в Приэльбрусье снега необычайно много. Пушки Росгидромета регулярно обстреливают склоны, но осадки обильные и опасность все возрастает. Все как при реальной ЧС. Настройка лавинных датчиков, подготовка телескопических зондов-щупов, прочесывание зоны снежного схода плечом к плечу. Спасатели сквозь многометровую толщу легко нащупывают, что под ними: камень, земля, или человек. Пострадавший в этот раз обнаружен, погружен на акья, специальные сани, в вездеход и успешно транспортирован на базу МЧС.

Ахмат Керимов - гид-проводник - один из тех, кого удалось вытащить из сорокаметровой расщелины. День своего второго рождения не забудет никогда. Его спаситель Азнор Хаджиев в свой профессиональный праздник заглянул к соседу, который теперь больше чем друг. Вместе вспоминают, как проходила операция, а еще в памяти отложилась первая встреча после происшествия.

«Этот крепкий, коренастый парень. Мне показалось в ту минуту, что в его глазах слезы появились. Потому что у него перед глазами была ситуация, как он меня вытаскивал. И он меня тут видит в кругу друзей», - отметил гид-проводник МЧС РФ Ахмат Керимов.

Тогда он скромно улыбнулся и сказал: «Не я спас, это все сотрудники МЧС спасли». И также тихо, незаметно ушел.