Россиянам пообещали парад планет и большое Солнце в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне смогут стать свидетелями сразу нескольких астрономических явлений. Звездопад, самое большое Солнце и парад планет будут заметны невооруженным взглядом на всей территории страны. Об этом рассказала руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

В ночь на 4 января максимальной активности достигнет метеорный поток Квадрантиды. Специалисты ожидают до 120 метеоров в час, или одну-две «падающие» звезды в минуту.

«Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом», - рассказала специалист в беседе с ТАСС.

Поток Квадрантиды достигнет пика активности в ночь на 4 января. Астрономы ожидают до 120 метеоров в час, или одну-две «падающие» звезды в минуту.

Также 4 января Земля пройдет перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку свой орбиты, в итоге планета окажется на минимальном расстоянии от своей звезды, диск которой с Земли будет казаться больше на 3%, чем в начале июля, когда расстояние между космическими объектами максимально.

«Видимый диаметр Солнца (в этот день. - Прим. ред.) - наибольший в 2022 году (32 угловые минуты 35 секунд)», – пояснила астроном.

С конца декабря и до Рождества ожидается и новогодний парад планет, когда на небе вечером станут заметны все планеты, кроме Марса. Разглядеть Красную планету с Земли можно утром. Наиболее ярко явление смогут лицезреть жители юга России, где планеты будут выше всего над горизонтом.

Третьего января всего в 92 млн километров от Солнца пролетит комета Леонарда, которая будет заметна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдавии, на Кавказе и в странах Средней Азии. По словам Кошман, понаблюдать за красивым хвостом кометы можно при помощи бинокля или телескопа низко над юго-западной частью горизонта. Лучшее время для этого - через 50 минут после захода солнца.

В ночь на первый день нового года произойдет своеобразное затмение Марса, когда Луна закроет собой планету. Однако увидеть явление смогут только жители юга Австралии. В конце 2022 года, 8 декабря, в 08.00 мск произойдет еще одно затмение Луной Марса, которое уже будет заметно и россиянам, указала астроном.