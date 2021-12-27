Миротворцы РФ за сутки обеспечили безопасный проезд около тысячи машин в Карабахе

В преддверии новогодних праздников прибавилось работы у военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Поток автотранспорта через наблюдательные посты и Лачинский коридор в эти дни значительно возрастает. За сутки наши миротворцы обеспечили безопасный проезд порядка тысячи автомобилей. Военнослужащие несут дежурство в экипировке «Ратник».

КПП оборудованы источниками бесперебойного электропитания и купольными камерами видеонаблюдения.

Миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за прекращением огня. Всего в Нагорном Карабахе расположено 27 наблюдательных постов российских миротворцев - в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения сторон.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов