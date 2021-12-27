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В МИД РФ прокомментировали поданный в ВТО иск ЕС к России

Анна Касаткина
01:30 27.12.2021
Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что импортозамещение стало ответом на санкции Евросоюза против РФ.
В МИД РФ прокомментировали поданный в ВТО иск ЕС к России
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обращение Евросоюза к Всемирной торговой организации (ВТО) с требованием компенсации за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения» показывает, во сколько ЕС «оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что импортозамещение стало ответом на санкции Евросоюза против РФ.

«Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" - садомазохистски», - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что в 2014 году тогдашний вице-президент США Джо Байден рассказал, что европейские страны были не готовы к введению санкций против России и не хотели их вводить, но президенту Бараку Обаме «пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

«Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Джо Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться», - добавила Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро компенсации за ущерб, причиненный политикой импортозамещения. В Минэкономразвития РФ назвали эту информацию недостоверной, уточнив, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые в объединении считают нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций», подчеркнули в ведомстве. В министерстве также выразили готовность защищать существующие правила закупок в рамках судебных процедур.

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