Метели и гололедица: в Москве действует желтый уровень погодной опасности

В Москве действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с, метели действует до 3.00 вторника, 27 декабря, о гололедице - до 12.00 28 декабря.

Кроме того, предупреждение о гололедице до 12.00 28 декабря объявлено в Подмосковье.