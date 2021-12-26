«Убийца авианосцев»: бывший летчик рассказал об уникальной ракете, которую использовали на Ту-95

История знает период, когда самолет Ту-95 выполнял еще одну функцию - он был «убийцей авианосцев». Специально для этого была разработана ракета Х-20М невероятных размеров. Летчик, который лично управлял Ту-95 с такими ракетами, рассказал «Военной приемке», как это было.

По словам Владимира Самошина, ныне заведующего Музея Дальней авиации, ракета фактически представляла собой целый самолет.

«Нечто похожее на Су-7 - воздухозаборник и сопло от этого самолета, но вместо кабины там находился люк, куда помещался ядерный заряд мощностью около 3 мегатонн. Достаточно было одной ракете попасть в квадрат 16 на 16 километров, и этого было бы достаточно, чтобы авиационная ударная группа была уничтожена», - рассказал он.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Ядерный ракетоносец Ту-95МС» на сайте телеканала «Звезда», а также на Youtube и в приложении SMART.TV. Этот самолет поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества и именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов.