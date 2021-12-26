Участник ядерных испытаний СССР сравнил эффект от сброса бомб 2,5 и 50 мегатонн

В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов, 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Имея такую мощь, масса самой бомбы достигала 26 тонн - вес легкого танка. Взлететь с такой громадиной на борту в Советском Союзе мог только один самолет - Ту-95. Но и его пришлось переделывать, и так появился Ту-95В.

На нем не было бомболюков, но был врез под фюзеляжем, куда подвешивалась бомба. Позднее ее назвали «Царь-бомба». Командиром экипажа и ведущим испытателем ядерного оружия на Новой Земле был подполковник Андрей Дурновцев.

Василий Решетников более десяти лет командовал Дальней авиацией, а до этого - также участвовал в испытаниях ядерного оружия и тоже сбрасывал ядерную бомбу. Он рассказал «Военной приемке», как это было.

«У Дурновцева была бомба 50 мегатонн, но там было, кажется, больше, чуть ли не до 70. А у меня бомба была 2,5 мегатонны», - вспомнил он.

Такие полеты навсегда остаются в памяти. Решетников испытал особенно сильные впечатления от ударной волны. У летчиков были очень плотные темные стекла в очках, но даже сквозь них они увидели свет от взрыва - окружающее пространство осветилось до ослепления.

«А вот ударная волна была настолько сильной, что было такое впечатление, какое могло возникнуть тогда, когда если бы на машине кто-то решил через необорудованный железнодорожный переезд на большой скорости перемахнуть через железную дорогу. Машина вся была под большим сотрясением, раскачалась, разволновалась, ее бросало то вверх, то вниз», - поделился он впечатлениями из прошлого.

Если две с половиной мегатонны так ударили по самолету, можно представить, что было во время сброса 50-мегатонной «Царь-бомбы». Она взорвалась на высоте 4000 метров, огненный шар при взрыве превысил радиус в 4 километра. Испытание особо мощного водородного заряда подтвердило, что СССР имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью в 50-100 и более мегатонн.

Сейсмическая волна от взрыва в земной коре три раза обошла вокруг Земли, а вспышка была видна на расстоянии более 1000 километров. В брошенном поселке, расположенном на расстоянии 400 километров от эпицентра, были вырваны деревья. А самолет встретил взрыв в небе, пережил встряску, за счет ионизации на 40 минут потерял связь, но все равно благополучно вернулся на землю без потерь.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Ядерный ракетоносец Ту-95МС» на сайте телеканала «Звезда», а также на Youtube и в приложении SMART.TV. Этот самолет поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества и именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов.