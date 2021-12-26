Близко и страшно: экипаж Ту-95МС показал филигранную воздушную дозаправку

«Военная приемка» продемонстрировала эксклюзивные кадры воздушной дозаправки Ту-95МС, находясь на борту топливозаправщика Ил-78М. Подойти нужно будет очень близко, что очень опасно. Два огромных самолета подошли друг к другу на 10-15 метров.

В кабине оператора заправки тесновато, чего не скажешь про кабину дозаправляемого Ту-95МС. Место командира в нем занял Вячеслав Косулин, рядом с ним - инструктор, один из самых опытных летчиков РФ, начальник рязанского Центра дальней авиации Николай Варпахович. Дело в том, что, по правилам, если летчик более полугода не летал на дозаправку, то он снова, как ученик, должен пройти через это с инструктором.

Вот самолет запускает двигатели, проходит предполетные осмотры и поднимается в воздух. И аккуратно, потихоньку, шаг за шагом приближается к топливозаправщику. Дозаправка, как известно, один из наиболее сложных полетных элементов. Говорят, во время нее летчики могут терять до двух килограммов своего веса.

У командира Ил-78 в момент дозаправки задача одна - удерживать скорость неизменной. У командира Ту-95 проблем кратно больше: догнать, в момент сближения ювелирно сбросить скорость, занять свое место в строю на несколько метров ниже первого самолета, сохраняя заданную скорость, и, самое главное, попасть штангой в конус, учитывая множество параметров, включая траектории возможного отклонения рукава.

На кадрах, снятых ведущим «Военной приемки» Алексеем Егоровым, видно, насколько близко находятся самолеты и насколько все действительно серьезно и опасно.

«Я понимал, что будет страшно, но не думал, что настолько. Самолет подходит настолько близко к нам, что мы видим выражения лиц пилотов там, в самолете ТУ-95МС. Ну и у него же крутятся винты и кажется, что эти винты просто вот где-то перед носом. Невероятно красиво и, конечно, идут мурашки, что говорить», - описал он свои эмоции.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Ядерный ракетоносец Ту-95МС» на сайте телеканала «Звезда», а также на Youtube и в приложении SMART.TV. Этот самолет поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества и именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов.