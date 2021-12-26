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Гермокабины и огневые установки: кадры изнутри готовящегося к воздушной дозаправке Ту-95МС

Егор Левин
13:20 26.12.2021
За 20 минут до вылета экипаж собирается на борту, занимает свои места, оператор бортовых средств связи закрывает люк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новом выпуске программа «Военная приемка» показала уникальные кадры очень близкой дозаправки Ту-95МС в воздухе. Вместе с экипажами к полету подготовилась и съемочная группа программы: одну камеру укрепили под стойкой шасси, две - на крыле снизу и еще две - на крыле сверху прямо рядом с винтами.

Одно из самого интересного - как устроена передняя гермокабина Ту-95. За 20 минут до вылета экипаж собирается на борту, занимает свои места, оператор бортовых средств связи закрывает люк. Здесь также находится бортинженер, командир корабля и помощник командира. Самый главный человек на борту с точки зрения применения вооружения - штурман и второй штурман. По полу кабины идет деревянный пол, точнее - деревянные рейки. Эту конструкцию сами летчики называют «беговой дорожкой». Она нужна, чтобы во время возможной аварии естественным образом по этой дорожке члены экипажа, встав, сев или упав на нее, попали за пределы самолета. Эдакое принудительное парашютное десантирование в случае нештатной ситуации.

В самолете есть также и вторая гермокабина, в которой находится стрелок, вернее - командир огневых установок, в распоряжении которого - пушка АМ-23 с высокой скорострельностью.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Ядерный ракетоносец Ту-95МС» на сайте телеканала «Звезда», а также на Youtube и в приложении SMART.TV. Этот самолет поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества и именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов.

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