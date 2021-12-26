«В окно ракета залетает»: военный представитель оценил точность запусков ракет Ту-95МС

Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 - новый герой «Военной приемки». «Медведь», как зовут его в НАТО - самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. В Рязани располагаются полк таких топливозаправщиков ВКС РФ, Центр боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, плюс именно в Рязани действует один из важнейших заводов, на котором ремонтируют и модернизируют «Медведей».

Военный представитель Михаил Митин рассказал автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, в чем именно заключается модернизация. По его словам, она затрагивает сразу множество аспектов.

«Модернизация заключается в установке нового оборудования связного, навигационного и управления комплексом вооружения. При этом, сейчас при ремонте на данном самолете заменяется множество агрегатов, насосов, топливных, гидравлической системе, шассе, там тормоза, тормозные колодки, лопасти винтов», - поделился он.

Митин отметил, что в общей сложности, от крепежа до агрегатов, под замену идет от 4000 до 5000 комплектующих. И это при еще не самой глубокой модернизации. Находящимся в процессе нее самолетам - уже около 40 лет. Планируется, что без проблем они могут функционировать еще как минимум 10 лет.

«Медведи» уверенно работают в небе. В 2015 году это было хорошо видно в Сирии, но их боевое применение осталось не до конца замеченным из-за общего объема происходящих событий. До этого считалось, что «Медведи» могут работать только по задачам ядерного сдерживания, но оказалось, что стратегам есть место и в локальных конфликтах. Отвечая на вопрос ведущего о точности запусков ракет, производимых Ту-95, военный представитель дал очень лаконичный и очень четкий ответ.

«Ну, в окно ракета залетает», - заявил Митин.

По его словам, самолет, используя высокоточные ракеты Х-101, способен поражать даже небольшие цели с огромной точностью, что подтверждается командировками «Медведей» в Сирию. «Герой» сюжета гордо несет на борту 16 звезд - по числу удачных пусков ракет.

Смотрите новый выпуск «Военная приемка. Ядерный ракетоносец Ту-95МС» на сайте телеканала «Звезда», а также на Youtube и в приложении SMART.TV. Этот самолет поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества и именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов.