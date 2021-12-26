Метель, морозную погоду и гололедицу спрогнозировали в Москве
Днем в столице столбики термометров опустятся до -13 градусов.
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В Гидрометцентре России сообщили, что в столице в воскресенье ожидается до семи градусов мороза, метель и гололедица. Атмосферное давление в московском регионе составляет 735 мм ртутного столба, ветер юго-западный, 4-9 м/с.
«Облачно. Небольшой снег. Метель. Гололедица», - говорится в сообщении Гидрометцентра.
В Москве днем температура составит от пяти до семи градусов ниже ноля, ночью похолодает до -13 градусов. В области столбики термометров опустятся до -10 градусов, а ночью - до -16 градусов.
Ранее МЧС предупредило о лавинах в горах Крыма и резком похолодании на выходных. В регионе ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.