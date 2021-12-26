Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть помело

Помело не рекомендуется принимать в пищу людям, страдающим повышенной кислотностью, имеющим проблемы со слизистыми желудка и 12-перстной кишки. Об этом рассказала семейный нутрициолог Анастасия Гаврикова. Более того, цитрус не должен присутствовать в рационе тех, кто болеет гепатитом и нефритом.

Если у человека отсутствуют перечисленные заболевания, говорит специалист, то помело в умеренных количествах только принесет ему пользу. В продукте содержится много витаминов (А, С, В1, В2, В5), минералов (кальций, калий, железо, фосфор, натрий), а также клетчатка, органические кислоты и эфирные масла.

«Помело повышает иммунитет, улучшает общее самочувствие и настроение. Клетчатка благотворно влияет на пищеварение, ускоряя выведение токсинов и повышая усвояемость питательных веществ», - сказала Гаврикова в беседе с РИА Новости.

Ранее диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день. Надежда Цапкина сообщила, что мандарины содержат большое количество фруктозы, потребление которой рекомендовано на уровне 40 граммов в день. Превышение этой нормы может вызвать проблемы с печенью.