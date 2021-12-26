Названы самые популярные у россиян в 2021 году породы собак

Россияне в уходящем годы стали намного чаще отдавать предпочтения маленьким собакам в сравнении с более крупными. Об этом тенденции рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В 2021 жители страны оказались неравнодушны к породе вельш корги пемброк. Благодаря растущему интересу к очаровательным королевским псам, корги перебрались с шестого места, которое занимали в прошлом году, на четвертое.

Специалист подметил, что будет вполне ожидаемо, если еще через год пемброки окажутся на второй или даже первой позиции. Уже сегодня собаку такой породы можно увидеть почти в любом российском дворе.

Кроме того, как указал кинолог, все сильнее проявляется симпатия граждан к собакам-компаньонам. Подобный выбор можно связать с особенностями жизни современных людей, в том числе в связи с проживанием большинства в квартирах.

«Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов», - обозначил Голубев.

Эксперт подметил, что в ТОП-10 самых предпочитаемых пород впервые вошли пудели. По его словам, этих питомцев отличает хорошее здоровье, часто обеспечивающее долгую жизнь, покладистый характер и высокий интеллект. Такие животные очень преданы хозяину и неравнодушны к активным прогулкам и играм.

«Однако хозяину важно не забывать об уходе», - цитирует кинолога РИА Новости.

Эксперт объяснил, что густая шерсть пуделей нуждается в постоянном уходе. Это требуется, чтобы собака сохраняла здоровье и выглядела ухоженно.

Наиболее популярной в России, в соответствии с единой родословной книги кинологической федерации, в этом году, а также в предшествующие пять лет стала порода немецкий шпиц. Также часто выбирали себе в любимцы чихуахуа и йоркширских терьеров.