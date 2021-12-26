Популярны, но не эффективны: диетолог назвала бесполезные для похудения продукты

Диетолог Татьяна Дик рассказала, что россиянам часто навязываются некоторые продукты. Так, в контексте жиросжигающих продуктов для здорового образа жизни рекламируются ягоды годжи, сине-зеленая водоросль спирулина и ананас.

Диетолог сообщает, что ягоды шиповника содержат не меньшее количество полезных веществ, чем ягоды годжи. Она отмечает, что гречневая крупа содержит огромное количество клетчатки, калия, кальция и других витаминов. Это делает ее употребление более рентабельным и целесообразным.

«Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы», - цитирует диетолога РИА Новости.

Дик добавляет, что такие продукты как имбирь, красный перец, корица и их возможное сочетание никак не повлияет на жиросжигание или ускорение метаболизма.

Ранее диетолог и специалист по нутрициологии Надежда Цапкина рассказала, чем полезны и опасны мандарины, а также назвала допустимую норму потребления мандаринов в день.