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Популярны, но не эффективны: диетолог назвала бесполезные для похудения продукты

Марина Крижановская
06:07 26.12.2021
Диетолог считает, что благодаря, рекламе люди вынуждены приобретать дорогие продукты, забывая о более полезных местных аналогах.
Популярны, но не эффективны: диетолог назвала бесполезные для похудения продукты
© Фото: pexels.com
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Диетолог Татьяна Дик рассказала, что россиянам часто навязываются некоторые продукты. Так, в контексте жиросжигающих продуктов для здорового образа жизни рекламируются ягоды годжи, сине-зеленая водоросль спирулина и ананас.

Диетолог сообщает, что ягоды шиповника содержат не меньшее количество полезных веществ, чем ягоды годжи. Она отмечает, что гречневая крупа содержит огромное количество клетчатки, калия, кальция и других витаминов. Это делает ее употребление более рентабельным и целесообразным.

«Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы», - цитирует диетолога РИА Новости.

Дик добавляет, что такие продукты как имбирь, красный перец, корица и их возможное сочетание никак не повлияет на жиросжигание или ускорение метаболизма.

Ранее диетолог и специалист по нутрициологии Надежда Цапкина рассказала, чем полезны и опасны мандарины, а также назвала допустимую норму потребления мандаринов в день.

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