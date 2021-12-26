В Москве 15-летний подросток разбился насмерть, катаясь на тюбинге

В Москве 15-летний подросток погиб при спуске на тюбинге с необорудованного склона. Проверку по факту происшествия ведут Нагатинская межрайонная прокуратура и Следственный комитет России.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры, инцидент произошел на Каширском шоссе около 21 часа в воскресенье, 26 декабря. Юноша скончался на месте происшествия от полученных травм.

В СУ СК России по Москве рассказали, что подросток в конце спуска наехал на дерево и ударился головой.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении столичного главка.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.