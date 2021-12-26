Украинский боксер Ломаченко отправил свои олимпийские медали в Россию

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали в Россию, чтобы сделать из них подарок к дню рождения своего отца. Об этом сообщается в аккаунте Instagram одной из мастерских Костромы, которая выполнит заказ.

Сообщается, что спортсмен заказал для своего отца нательный крест в качестве подарка на его 57-летие.

«Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный, из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!», - говорится на странице мастерской.

Ломаченко завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. В декабре 2018 года спортсмен защитил титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе, а в 2019 году одержал победу в боксерском поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легкой весовой категории.