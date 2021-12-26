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Легенда контрразведки: награды Ивана Устинова передали в музей в честь Дня органов госбезопасности

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
19:49 26.12.2021
К своему профессиональному празднику в зал боевой славы сотрудников Военной контрразведки были переданы уникальные награды - медали и ордена старейшего ветерана ведомства - генерал-лейтенанта Ивана Устинова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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День органов государственной безопасности празднуют без лишнего пафоса. О подвигах людей, которые защищали страну в самые сложные моменты, раскрывали вражеских шпионов и предотвращали диверсии, не принято много говорить. Но результатами их работы написана история мирной жизни страны.

«Я вчера получил огромное количество поздравлений, и, конечно, День военной контрразведки это не государственный праздник, но я после вчерашнего дня понял, что это народный праздник. Поэтому по поручению ветеранов разрешите объявить День военной контрразведки праздником  народа. Контрразведка дает возможность Отечеству, армии, народу жить спокойно, трудиться и развиваться. Это, наверное, наша главная задача», - рассказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Николай Юрьев.

В зале боевой славы контрразведки собраны уникальные архивы, которые рассказывают о подвигах сотрудников службы. На стенах портреты героев. Один из них - почетный сотрудник органов госбезопасности, генерал-лейтенант Иван Устинов. На этой неделе родственники передали в музей военной контрразведки более двадцати его наград, чтобы память о его подвигах была примером для тех, кто решил связать свою жизнь с работой на благо Родины.

Галина Устинова - невестка Ивана Лаврентьевича - рассказывает: он никогда не принадлежал семье и всегда оставался государственным человеком. Жесткая рука, творческий подход, незаурядные способности и талант руководителя. Многие мечтали попасть в подчинение к генералу-лейтенанту Устинову.

«Прежде всего это пример мощного руководителя. И в эту мощь вкладывалось прежде всего патриотизм, любовь к отчизне и вытекающие из этого все остальные причины. И дисциплинированность, и воля, и сила, и мужество, и отвага, и героизм», - рассказала Устинова.

Путь чекиста Устинова начался за две недели до начала Войны. Именно тогда он поступил на службу в НКВД. Четырех дней курсов для контрразведчиков хватило молодому лейтенанту, чтобы задать импульс на безупречную карьеру - длиной в пятьдесят лет.

«Иван Лаврентьевич Устинов - это пример служения Отечеству, высочайший профессионал, человек, который прошел все испытания с первого до последнего дня. Человек красивый, яркий, просто человек, который все очень сильно любили и долгие годы будут помнить, потому что Иван Лаврентьевич - это легенда советской контрразведки, это советский патриот, советский генерал, человек, с которого надо брать пример», - рассказал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний.

Первую благодарность за службу старший лейтенант Устинов получил в весной 1942 года - за бдительность, проявленную при эвакуации раненного Константина Рокоссовского. Экипаж самолета, на который Иван Лаврентьевич доставлял командующего 16-й армией, молодой офицер заподозрил в шпионаже.

«Никак не пойму что происходит: с кем не говорю, все плохо говорят по-русски, с акцентом, и внешне на русских не похожи. Я задержал отправку», - рассказал тогда Устинов.

Помощь командарму не осталась незамеченной верховным главнокомандованием. Во время Холодной войны контрразведчику доверили управление третьим отделом КГБ. Кому, как ни опытному воину «Смерша» было учить новое поколение офицеров. И он добился внушительных результатов. Ликвидировано более десяти иностранных разведывательных резидентур и 500 вражеских агентов. Как следствие, очередное звание - генерал-лейтенант.

«Устинов это легенда не только военной контрразведки, не только госбезопасности, это легенда нашей страны», - заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Николай Юрьев.

Чутье Устинова было бесценно не только в армии, но и на государственной службе. В начале восьмидесятых, когда генерал уже был выведен в резерв и, по сути, мог спокойно жить на пенсии, Родина его позвала снова. Юрий Андропов заподозрил, что информация из Государственного планового комитета СССР утекает за рубеж. Устинова внедрили в госплан - официально он был назначен на должность советника руководителя. Вскоре шпионская схема была  раскрыта. Агента задержали в аэропорту Шереметьево. Иван Лаврентьевич тогда был удостоен Ордена Красной Звезды - он, как и все награды героя, тоже в передан в музей.

«И будучи уже практически пенсионером в силу своих профессиональных навыков, ему удалось обезвредить, выявить и пресечь деятельность немецкого шпиона, который работал на БНД. Это был один ярчайших его последних подвигов в жизни», - вспоминает Безверхний.

Иван Лаврентьевич ушел в отставку в 1991 году, когда перестала существовать страна, которой он служил. В 90 лет Устинов решением президента России был награжден Орденом почета. В вековой юбилей военной контрразведки ее ровесника поздравляли на концерте для сотрудников органов госбезопасности.

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