«Давай деньги или я тебя прибью»: раскрыты подробности ограбления банка в Уфе

В Уфе произошло громкое ограбление отделение одной из банковский компаний. Злоумышленники тщательного готовились к налету - они два раза приходили в банк для разведки под предлогом обмена валюты.

«В день ограбления кассирша вышла на обед около часа дня. В этот момент злоумышленники налепили между железных дверей маленькую магнитную пластину, которая мешала плотному закрытию. Когда сотрудница возвращалась на свое рабочее место, бандит дернул дверь и зашел вместе с ней в помещение, где находились деньги. Угрожая кассирше пистолетом, он сказал ей: "Давай деньги или я тебя прибью"», - сообщает сайт Life.ru.

После это преступники сложили деньги в мусорный пакет и скрылись на машине. Работница банка успела нажать тревожную кнопку, но полицейские не успели поймать злоумышленников. Мужчины объявлены в розыск. Известно, что преступники похитили около четырех миллионов рублей.

В 2018 году двое злоумышленников попытались вскрыть банкомат с помощью воздушного шарика. Они накачали взрывчатым газом денежный аппарат, после чего дистанционно подорвали его. Однако добыть деньги им так и не удалось.