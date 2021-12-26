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Пожар на складе размером 1500 квадратных метров под Подольском локализован

Алиса Кононенко
15:32 26.12.2021
На ликвидации ЧП задействовано около 60 человек и 17 единиц техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Пожар на складе в деревне Большое Толбино под Подольском локализован, сообщило МЧС РФ.

По информации ведомства, первые подразделения пожарных, которые прибыли на место ЧП, установили что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров. На текущий момент угроза распространения огня снята, информации о пострадавших нет.

Сообщается, что к ликвидации пожара привлечено около 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее произошел пожар в гипермаркете торгового центра в Томске. Гипермаркет сильно не пострадал, а возгорание предположительно спровоцировал взрыв пиротехники.

Напомним, два человека  погибли в результате пожара в реанимации ковидной больницы в Астрахани.

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