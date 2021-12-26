В ВС РФ отмечают День войсковой противовоздушной обороны

Сегодня подразделения войсковой противовоздушной обороны отмечают 106-ю годовщину со дня образования. Воинские формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства.

В течение 2021 учебного года на полигонах Капустин Яр, Ейский, Ашулук и Телемба проведено свыше 90 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями, воинскими частями и подразделениями войсковой ПВО. В ходе учений основные усилия были сосредоточены на выполнении практических огневых задач, в ходе которых израсходовали свыше 600 зенитных управляемых ракет, десятки тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии. Для создания мишенной обстановки было использовано более 600 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В этом году войска противовоздушной обороны традиционно приняли участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021». В ходе учений войска ПВО выполняли учебно-боевые задачи на восьми полигонах Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего подразделениями войсковой ПВО проведено свыше 90 практических задач стрельбы по воздушным целям и отработано более 40 основных нормативов по боевой подготовке.

Группировка войск ПВО Западного военного округа отражала удары средств воздушного нападения противника. При этом, было израсходовано более 80 зенитных управляемых ракет и свыше 10 тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии. По итогам проверок подразделений войсковой ПВО более 30 воинских формирования подтвердили почетное звание «ударные».

В ходе тактических занятий, которые проводятся в обстановке, максимально приближенной к реальной боевой действительности, в обязательном порядке отрабатываются вопросы противодействия БпЛА. Внедряются новые методы управления подразделениями, огневыми средствами и личным составом, совершенствуются новые способы и приемы действий соединений, воинских частей и подразделений по разведке и огневому поражению комплексов с БпЛА. В основу замысла выполнения учебно-боевых задач интегрируется опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике как наиболее актуальный и соответствующий новым реалиям современных войн с применением беспилотников.

В частях войсковой ПВО стоят на вооружение современные зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», радиолокационные станции «Ниобий-СВ», комплекты средств автоматизации «Поляна-Д4М1», «Барнаул-Т» и другие образцы вооружения. Подготовка специалистов войсковой ПВО проходит в Военной академии войсковой ВПО имени маршала Советского Союза А.М. Василевского в Смоленске и в Учебных центрах боевого применения дислоцированных в городе Ейске, Оренбурге и полигоне Капустин-Яр.

Материал подготовили Анна Берестовая и Аркадий Украинский