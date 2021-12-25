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Годовщина трагедии: прошло 5 лет с крушения российского Ту-154 над Черным морем

Егор Левин
09:29 25.12.2021
Расследование причин катастрофы длилось несколько лет, и эксперты пришли к выводу, что экипаж мог потерять ориентацию, что привело к ошибке пилотирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пять лет назад над Черным морем разбился направлявшийся в Сирию с мирной миссией российский Ту-154. В авиакатастрофе  погибли 92 человека, в том числе трое сотрудников телеканала «Звезда» - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и его ассистент Валерий Ржевский. Павел на тот момент проработал на канале два года и собирался жениться; опытнейший Александр не раз работал в зоне боевых действий и был большим профессионалом - у него после крушения остались жена и сын; Валерий в тот момент только пришел на телеканал, но быстро влился в коллектив - ему был всего 21 год.

На борту самолета в тот роковой день находились журналисты и госслужащие, артисты Ансамбля имени Александрова, главный военный дирижер России Валерий Халилов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

Спустя всего две минуты после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с экранов сочинских радаров. По данным следствия, он не смог набрать высоту и упал в море. В масштабной поисковой операции участвовали суда, авиация и даже подводные робототехнические комплексы. Расследование причин катастрофы длилось несколько лет, и эксперты пришли к выводу, что экипаж мог потерять ориентацию, что привело к ошибке пилотирования. Нарушений центровки груза и технических проблем специалисты не обнаружили.

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