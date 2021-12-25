Десантники-спасатели вылетели на помощь застрявшей в снегу колонне грузовиков в Якутии

Группа десантников Службы спасения из Якутска в срочном порядке вылетела для оказания помощи колонне из 12 грузовиков, застрявших в снегу на территории Кобяйского района. С пятницы, 24 декабря, в данном районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.

Грузовые автомобили оказались обездвиженными из-за глубоких заносов снега на пути в село Сегян-Кюель, в 27-30 километрах от негог. Согласно последней информации, у водителей транспорта нет связи и находятся на исходе продукты и горюче-смазочные материалы.

Группа спасателей-десантников должна будет доставить автомобилистам бензин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики. В данный момент в Кобяйском районе установились почти 50-тиградусные морозы.