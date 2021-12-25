Лодка с мигрантами затонула у берегов Греции

У берегов греческого острова Антикитеры затонула лодка, на борту которой находилось по меньшей мере 11 человек. Береговая охрана сообщила, что 90 человек (52 мужчины, 11 женщин и 27 детей) были спасены рано утром в пятницу со скалистого небольшого острова в 235 километрах к югу от Афин.

Согласно информации, опубликованной Greek Reporter со ссылкой на сообщение береговой охраны, мигранты призвали на помощь в четверг, используя европейский телефонный номер 112, сообщив, что около 100 людей на борту столкнулись с серьезными проблемами.

Лодка отправилась в плавание от берегов Турции. В качестве конечного места назначения планировалась Италия. Сообщается, что поиск людей и спасательная операция еще продолжается.

«Мы были крайне опечалены сообщением, что по меньшей мере 7 человек погибли вследствие кораблекрушения севернее Антикитеры», - сообщает греческое представительство Агентства ООН по делам беженцев.

Данное сообщение появилось после того, как дайверы помогли спасти тела еще 4 человек. Выживших перевезли в порт Пирей, недалеко от Афин.

Это второй инцидент с участием мигрантов, погибших при попытке пересечь Эгейское море на этой неделе. По меньшей мере 3 человека умерли и десятки мигрантов потерялись после крушения лодки у острова Фолегандрос в Эгейском море.