Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне

Эксперт по информационной безопасности» Евгений Кашкин рассказал, какую опасность в себе несет наличие мобильного банка на смартфоне.

Он поясняет, что наибольшую опасность зачастую представляют не приложения мобильных банков, а сами пользователи таких систем и действия киберпреступников.

«Важно помнить, что банк никогда не отправит вам СМС, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Таким образом действует только система фишинга: преступники создают «зеркало» официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя», - поделился Кашкин агентству «Прайм».

Эксперт советует регулярно менять пароли для входа в мобильный банк, поскольку они «могут быть подсмотрены злоумышленниками». Он призывает не использовать одинаковые пароли для разных приложений.

Среди дополнительных буферов защиты Кашкин выделил установку лимита ежедневных транзакций и отказ от использования сети WiFi в общественных местах для входа в мобильные банковские приложения. Дополнительно может быть использована защита телефона, использующая биометрические данные (сканер отпечатка пальца, распознавание лица).

Ранее стало известно, что киберпреступники стали чаще применять схему с подменой паролей перед Новым годом.