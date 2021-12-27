«Вы задаете стандарты»: Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС РФ и ветеранов с Днем спасателя Российской Федерации. Глава государства поблагодарил спасателей за их службу и отметил их профессионализм.

«Уважаемые товарищи. Дорогие ветераны. Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя. И прежде всего хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу. За то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны защитой здоровья и жизни людей», - сказал президент.

По словам Путина, в 2021 году сотрудники МЧС боролись с последствиями паводков и пожаров во многих регионах России. Также спасатели решали задачи по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Специалисты МЧС выполняли задачи и в рамках гуманитарных миссий за рубежом - в Афганистане, Сирии и других странах. Спасатели доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, Мозамбик, Индию и ЮАР.

«Хочу вновь подчеркнуть - по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач, наши спасатели - среди лучших. Вы задаете стандарты для ваших коллег в всем мире. Россия по праву гордится вами. И наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи. Что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, личный состав - чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни», - сказал Путин.

Президент напомнил о тех спасателях, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг. В их числе горноспасатели, погибшие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и министр ГО и ЧС Евгений Зиничев. Путин заявил, что память о них сохранится навечно - в почетных списках лучших бойцов МЧС.

«Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу. И это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонне профессиональной подготовки и дальнейшего роста молодых сотрудников, которые испытывают глубокое, искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям. Тем, кто стоял у истоков системы МЧС России. Их личный вклад в ее становление и развитие достоин высокой оценки и признательности. Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Желаю успехов в благородной, востребованной службе. Счастья и здоровья вам и вашим близким», - сказал Путин.

День спасателя в России отмечается 27 декабря - в этот день в 1990 году было образовано Министерство чрезвычайных ситуаций. То был реорганизован небольшой по численности Российский корпус спасателей. Девиз МЧС - «Предотвращение, спасение, помощь».