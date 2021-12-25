Камила Валиева побила мировой рекорд в женском одиночном катании

Фигуристка Камила Валиева на соревнованиях в Санкт-Петербурге побила результаты мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме, и стала чемпионкой России в женском одиночном катании.

Валиева побила собственные мировые рекорды, получив 193,10 балла за произвольный прокат и набрав в сумме 283,48 балла.

Второе место заняла Александра Трусова с общей суммой 248,65 баллов, а бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова с результатом 239,56 балов.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение полностью отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.