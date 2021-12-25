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В тюменском цирке прокомментировали инцидент с падением канатоходца

Алексей Курильченко
20:42 25.12.2021
Для установления причин падения артиста будет собрана комиссия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вконтакте, ЧП Тюмень ЧС
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Директор Тюменского государственного цирка Галима Замалутдинова прокомментировала «Звезде» инцидент с падением канатоходца во время выступления. По ее словам, выступающий отделался ушибами.

«У него нет переломов, просто ушиб левой пятки. Его не госпитализировали. Завтра создадим комиссию, просмотрим видео еще раз, соберем объяснительные, установим причины, почему он упал», - сказала директор.

Ранее канатоходец во время новогоднего выступления в цирке Тюмени сорвался с высоты. Мужчине потребовалась помощь медиков.

В 2019 году в Тольятти канатоходец во время исполнения номера сорвался с троса и упал на глазах у зрителей. Потерявший равновесие артист выступал без страховки. Он отделался ушибами.

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