МИД РФ предложил посредничество в возобновлении переговоров «5+2» по Приднестровью

В Москве приветствуют готовность Тирасполя возобновить переговоры в формате «5+2», заявили в пресс-службе российского МИД.

«Убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию. Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать», - говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.

Отмечается, что ранее глава непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский выразил серьезную обеспокоенность по поводу деградации переговоров и затянувшейся паузы в работе формата «5+2», и предложил президенту Молдавии Майе Санду вернуться к диалогу.

Напомним, в формат «5+2» входят представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе – Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Цель переговоров в формате «5+2» – выработка параметров урегулирования конфликта с учетом суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдавии одновременно с особым статусом для Приднестровья.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о намерении активировать двусторонние контакты с Россией.