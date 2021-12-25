Губернатор Тульской области вручили подарки экипажам подлодок «Тула» и «Новомосковск»
В преддверии новогодних праздников в главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево состоялось торжественная передача новогодних подарков экипажам атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск», названных в честь одноименных городов в Тульской области.
Экипажам подводных лодок вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости - пряники и пастилу.
«Эти долгожданные праздники традиционно связаны с планами на будущее, новыми начинаниями и верой в лучшее. Уверен, что в 2022 году ваши воля, стойкость и мужество, как и всегда, будут надежно служить укреплению военной мощи России. Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир и согласие, наполнит дома теплом и уютом», - поздравил подводников губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Глава региона пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех делах.