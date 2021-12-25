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Губернатор Тульской области вручили подарки экипажам подлодок «Тула» и «Новомосковск»

17:30 25.12.2021
Экипажам подводных лодок вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости - пряники и пастилу.
Губернатор Тульской области вручили подарки экипажам подлодок «Тула» и «Новомосковск»
© Фото: Минобороны РФ
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В преддверии новогодних праздников в главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево состоялось торжественная передача новогодних подарков экипажам атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск», названных в честь одноименных городов в Тульской области.

Экипажам подводных лодок вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости - пряники и пастилу.

«Эти долгожданные праздники традиционно связаны с планами на будущее, новыми начинаниями и верой в лучшее. Уверен, что в 2022 году ваши воля, стойкость и мужество, как и всегда, будут надежно служить укреплению военной мощи России. Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир и согласие, наполнит дома теплом и уютом», - поздравил подводников губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех делах.

© Минобороны РФ

Церемония вручения подарков состоялась на территории военного городка объединения атомных подводных лодок Северного флота.

Многие корабли Военно-морского флота России наименованы в честь городов и субъектов России с целью укрепления дружеских отношений между моряками и жителями этих регионов и военно-патриотического воспитания молодежи. Семьи моряков часто пользуются возможностью провести отпуск в городах и республиках наименования которых носят их корабли. Жители таких городов нередко направляются служить по контракту в экипажи этих кораблей и подводных лодок.

На Северном флоте десятки кораблей и подводных лодок имеют наименования российских городов и республик: это большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск», дизельные и атомные лодки «Владикавказ», «Калуга», «Орел», «Карелия», «Тула», «Новомосковск», «Верхотурье», «Екатеринбург», «Псков», «Нижний Новгород» и другие. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов в честь которых названы их корабли существует в каждом экипаже.

Между Тульской областью и экипажами подводных лодок «Тула» и «Новомосковск» установлены многолетние крепкие шефские связи.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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