«Стратегический аргумент»: на Севмаше состоялась церемония вывода из эллинга АПЛ «Генералиссимус Суворов»
Сегодня, 25 декабря, на Северном машиностроительном предприятии (Севмаш) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов».
В мероприятии приняли участие командование Военно-морского флота, представители органов власти и промышленности. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с очередной производственной победой и подчеркнул, что корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны.
«Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова". Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, постройки и приема. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут», - сказал Евменов.