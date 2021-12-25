«Стратегический аргумент»: на Севмаше состоялась церемония вывода из эллинга АПЛ «Генералиссимус Суворов»

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Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поздравил корабелов предприятия, конструкторов ЦКБ «МТ «Рубин», представителей Военного представительства и контрагентских организаций с важным производственным событием. Он подчеркнул, что этот год для предприятия был непростым.

«Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу. Буквально четыре дня назад на Севмаше состоялось большое событие - передача Военно-морскому флоту сразу двух атомных подводных лодок. Такого не было в атомном отечественном кораблестроении уже 50 лет. Старт боевой службе АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" дал президент Владимир Путин. И вот сегодня у нас еще одно важное производственное мероприятие. Второй корабль проекта "Борей-А" - "Генералиссимус Суворов" - подошел к новому этапу строительства - началу большого цикла испытаний. У набережной предприятия и в море АПЛ будет проверена во всех режимах», – сказал Михаил Будниченко.

Стоит отметить, что в этом году Севмаш передал флоту три атомные подводные лодки - «Казань», «Князь Олег», «Новосибирск», еще две АПЛ вывел из эллинга - «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов». Две субмарины были заложены на стапеле - «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Со дня своего основания предприятие передало 136 атомных подводных лодок.

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» (проектант – Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. АПК «Генералиссимус Суворов» заложен на Севмаше 26 декабря 2014 года.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин