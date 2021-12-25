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«Стратегический аргумент»: на Севмаше состоялась церемония вывода из эллинга АПЛ «Генералиссимус Суворов»

15:30 25.12.2021
В этом году российский Военно-морской флот принял самую большую партию подводных крейсеров за последние 20 лет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Сегодня, 25 декабря, на Северном машиностроительном предприятии (Севмаш) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов».

В мероприятии приняли участие командование Военно-морского флота, представители органов власти и промышленности. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с очередной производственной победой и подчеркнул, что корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны.

«Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова". Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, постройки и приема. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут», - сказал Евменов.

© Минобороны РФ

Участников строительства также поздравили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев и генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит. Старт выводу корабля из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир атомохода, капитан 1 ранга Виктор Артемов символично разбил бутылку шампанского о борт корабля.

© Минобороны РФ

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поздравил корабелов предприятия, конструкторов ЦКБ «МТ «Рубин», представителей Военного представительства и контрагентских организаций с важным производственным событием. Он подчеркнул, что этот год для предприятия был непростым.

«Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу. Буквально четыре дня назад на Севмаше состоялось большое событие - передача Военно-морскому флоту сразу двух атомных подводных лодок. Такого не было в атомном отечественном кораблестроении уже 50 лет. Старт боевой службе АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" дал президент Владимир Путин. И вот сегодня у нас еще одно важное производственное мероприятие. Второй корабль проекта "Борей-А" - "Генералиссимус Суворов" - подошел к новому этапу строительства - началу большого цикла испытаний. У набережной предприятия и в море АПЛ будет проверена во всех режимах», – сказал Михаил Будниченко.

Стоит отметить, что в этом году Севмаш передал флоту три атомные подводные лодки - «Казань», «Князь Олег», «Новосибирск», еще две АПЛ вывел из эллинга - «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов».  Две субмарины были заложены на стапеле - «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Со дня своего основания предприятие передало 136 атомных подводных лодок.

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» (проектант – Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. АПК «Генералиссимус Суворов» заложен на Севмаше 26 декабря 2014 года.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин

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