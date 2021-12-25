Военнослужащие ЦВО передали в медучреждения Тывы более пяти тонн кислорода за месяц

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями Министра обороны Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Хакасия, передали партию кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Туве.

Передача осуществляется по заявкам, поступающим от медицинских учреждений через министерство здравоохранения республики. Военнослужащие в течении прошедшего месяца передали более пяти тонн газообразного кислорода. Предварительно военные специалисты через переходную рампу произвели закачку газа в баллоны для дальнейшей транспортировки. Для работы кислородно-добывающей станции военнослужащими было организованно круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около пяти тысяч литров. За сутки комплекс способен накапливать до одной тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного.

Обеспечение сжиженным кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений, воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов