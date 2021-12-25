Внезапная атака: военные инженеры отразили нападение «диверсантов» на Сахалине

Военнослужащие инженерно-разведывательной группы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине отработали действия по отражению нападения «диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)» в ходе разминирования участка дороги.

По замыслу занятий, при совершении марша специалистам инженерного подразделения было необходимо проверить участок дороги на наличие взрывоопасных предметов и мин ловушек, установленных условным противником. Действие предполагалось выполнить перед началом движения основных войск (сил).

В процессе на колонну техники военных инженеров было совершено внезапное нападение отрядом «диверсантов», устроивших засаду. Путем подрыва заложенного заряда условный противник вывел из строя первую машину военной колонны. Военнослужащими незамедлительно были заняты позиции для стрельбы и организована круговая оборона.

После уничтожения огневых точек диверсионно-разведывательной группы военнослужащие перешли в наступление, завязался ближний бой. В результате отходящий в лесной массив условный противник был накрыт шквалом огня из стрелкового оружия и штатного вооружения БТР-80.

Благодаря слаженным и уверенным действиям командиров и личного состава экипажей боевых машин «ДРГ» была полностью уничтожена. После отражения нападения условных диверсантов инженерно-разведывательная группа продолжила поиск мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных противотанковых мин и растяжек, заложенных на пути следования колонны военной техники и личного состава.

Обнаруженные военными инженерами взрывные устройства и мины были уничтожены на месте подрывным способом. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.

В то время, когда опытные инженеры отрабатывали действия по отражению нападения «диверсионно-разведывательной группы», на территории мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО проходили занятия по инженерной подготовке с новобранцами. На занятиях они ознакомились с методом изготовления зажигательной трубки, техниками метания инженерной кошки на дальность, вздергивания мин-ловушек из-за укрытия и установки сигнальных ракетниц.

Материл подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов