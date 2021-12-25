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Прошло 5 лет: на военном мемориале Минобороны РФ почтили память жертв крушения Ту-154

Егор Левин
14:12 25.12.2021
Родные и близкие погибших в авиакатастрофе собрались на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» в Мытищах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в России вспомнили жертв трагедии, произошедшей 5 лет назад. Тогда над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154, следовавший из России в Сирию.

Памятные мероприятия прошли на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» Министерства обороны РФ в Мытищах. Там собрались родные и близкие погибших. Люди принесли цветы и свечи. Военнослужащие возложили венки.

Среди 92 человек, которые находились на борту в момент трагедии, были и журналисты, в том числе - телеканала «Звезда». Корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский. Вместе с артистами ансамбля имени Александрова, главным военным дирижером России Валерием Халиловым и Елизаветой Глинкой они направлялись на базу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.

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