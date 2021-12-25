Прошло 5 лет: на военном мемориале Минобороны РФ почтили память жертв крушения Ту-154

Сегодня в России вспомнили жертв трагедии, произошедшей 5 лет назад. Тогда над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154, следовавший из России в Сирию.

Памятные мероприятия прошли на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» Министерства обороны РФ в Мытищах. Там собрались родные и близкие погибших. Люди принесли цветы и свечи. Военнослужащие возложили венки.

Среди 92 человек, которые находились на борту в момент трагедии, были и журналисты, в том числе - телеканала «Звезда». Корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский. Вместе с артистами ансамбля имени Александрова, главным военным дирижером России Валерием Халиловым и Елизаветой Глинкой они направлялись на базу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.