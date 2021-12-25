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Военных врачей Псковской области поблагодарили за помощь населению в борьбе с COVID-19

15:08 25.12.2021
Военные врачи Западного, Южного и Восточного военных округов завершили оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Псковской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Заместитель председателя комитета здоровья Надежда Рагозина обратилась со словами благодарности к медицинским специалистам Министерства обороны, которые оказал помощь Псковской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего за полгода в госпиталях военными и гражданскими врачами было принято на лечение свыше тысячи человек.

«Сегодня заканчивается период командировки военных медиков в наш регион, и от имени губернатора области, администрации области, комитета по здравоохранению и от имени медицинских организаций примите слова нашей глубочайшей благодарности, за неоценимую помощь, которую нам оказали. Без вас нам было, и было бы безмерно трудно. Государственная медицина в тот момент, когда вы приехали, находилась на грани своих возможностей, и та помощь, которую вы нам оказали, она действительно неоценима. Наверное, в этот момент мы поняли, что не важно - гражданские мы или военные, в первую очередь мы коллеги и там, где нам нужна помощь друг другу, сотрудничество друг с другом. И как с нашей стороны, так и с вашей, мы всегда готовы прийти друг другу на помощь, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь. Ну и конечно, эта командировка продемонстрировала нам что наша армия - это слава нашей страны, а наши военные медики - это слава нашей медицины!»  - сказала Рагозина.

В завершении торжественного мероприятия военные медики были награждены благодарственными письмами, памятными и новогодними подарками. В настоящее время медицинский персонал Минобороны готовится к убытию в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

В период с 26 июня по 23 декабря в соответствии с решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу медицинские специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов были задействованы в оказании помощи при лечении больных коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях Псковской области. В числе прибывших были врачи-специалисты, ординаторы, старшие ординаторы, начальники отделений, фельдшеры, старшие медицинские сестры, палатные медицинские сестры.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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